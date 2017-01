Calciomercato Inter, confermata anticipazione CM.IT: manca solo l'ufficialità per Felipe Melo

03/01/2017 15:45

INTER FELIPE MELO PALMEIRAS -Vi avevamo anticipato nei giorni scorsi la firma di Felipe Melo con il Palmeiras. In attesa dell'ufficialità del club paulista, 'Fair Play Assessoria' - l'agenzia che cura la comunicazione del centrocampista - ha svelato su Twitter l'accordo con l'Inter per la cessione del brasiliano, che ritorna così in patria dopo la non fortunata parentesi in maglia nerazzurra. Nelle prossime ore il Palmeiras ufficializzerà l'ingaggio di Felipe Melo: con l'addio dell'ex Fiorentina e Juventus, l'Inter potrebbe consegnare a breve dall'Atalanta il baby Gagliardini al tecnico Pioli.



G.M.