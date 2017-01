Atalanta, Stendardo saluti con polemica: "Incredulo. Scelte crudeli e inopportune"

03/01/2017 15:36

ATALANTA STENDARDO / Oggi l'annuncio ufficiale del trasferimento di Guglielmo Stendardo dall'Atalanta al Pescara. Il difensore ha voluto rivolgere un messaggio di saluti al popolo nerazzurro tramite il suo profilo twitter non rinunciando a qualche polemica verso la società bergamasca: "Siamo arrivati, mio malgrado, al momento dei saluti. Con non poca incredulità mi svesto di questi emblematici colori che comunque continuerò ad ammirare. Ora però, dovendo ubbidire a legittime regole societarie, talvolta crudeli ed in certi casi inopportune, sento l'obbligo di rivolgere a tutti i tifosi ed all'intera città di Bergamo un saluto affettuosissimo ed un ringraziamento enorme per l'ospitalità riservatami in questi anni e per l'opportunità regalatami di verificare, quanto sempre sostenuto e vissuto sulla propria pelle, che solo attraverso la tenacia, il coraggio, l’emblematica laboriosità, l'attaccamento alle proprie radici, la salvaguardia del proprio territorio e l'amministrazione dell'intera città, si costruisce una Comunità vincente. Un arricchimento culturale che custodirò tra le cose più significative che mi accompagneranno lungo il viaggio della vita".

B.D.S.