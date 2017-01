04/01/2017 02:32

CELTA VIGO KAKUTA / Sempre la Cina a dominare il calciomercato in questi giorni: oltre agli acquisti milionari, le società orientali pensano anche a cedere qualche calciatore e uno di questi potrebbe essere Kakuta, esterno dell'Hebei Fortune. Come si legge su 'fichajes.com', il Celta Vigo starebbe lavorando per il suo ritorno nella Liga dopo le esperienze con Rayo Vallecano e Siviglia.

B.D.S.