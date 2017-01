INSTAGRAM - Juventus, Bonucci fa felice Allegri e i tifosi bianconeri!

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

03/01/2017 14:56

JUVENTUS BONUCCI INFORTUNIO - Prosegue la preparazione della Juventus a Vinovo per la ripresa del campionato che vedrà la capolista di Allegri ospitare allo 'Stadium' il Bologna. E al gruppo bianconero - per le news Juventus - potrebbe presto riaggregarsi anche Leonardo Bonucci, fermo dallo scorso 27 novembre dopo l'infortunio al bicipite femorale della coscia rimediato nell'infausta trasferta con il Genoa.

News Juventus, Bonucci verso il recupero dall'infortunio

Il senatore della difesa juventina prosegue il recupero e con ottimismo ha postato su Instagram poco prima dell'allenamento: "Manca poco, non vedo l'ora di tornare con la squadra". Questione di qualche settimana e Allegri ritroverà davanti Buffon il suo pilastro difensivo, che anche nel giorno di Capodanno si era allenato intensamente in palestra con l'obiettivo di bruciare i tempi per il ritorno in campo. Un alfiere fondamentale per le alchimie del tecnico toscano, con la 'Vecchia Signora' che di recente lo ha anche blindato rinnovandogli il contratto fino al 2021 respingendo sul calciomercato le offensive di Chelsea e Manchester City. Bonucci, per la gioia dei tifosi bianconeri, è pronto a riprendersi la sua Juventus.