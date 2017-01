Sampdoria, Ferrero: "Gabbiadini-Muriel? E' fantacalcio!"

03/01/2017 14:30

SAMPDORIA FERRERO GABBIADINI - Massimo Ferrero esclude un possibile arrivo di Gabbiadini - in partenza dal Napoli - alla Sampdoria. Il patron doriano ha affermato a 'Radio CRC': "Il Napoli ha preso Pavoletti e dovreste esser contenti. Gabbiadini è un grande giocatore, un bravo ragazzo, ma non è visto dal mister. Poi se me lo ridate, lo prendo volentieri. Ma non per lo scambio con Muriel: quello è fantacalcio - ha detto Ferrero - Bereszyński arriva domani, magari lo vedremo già al 'San Paolo', ma non lo so: di questo se ne occupa l'allenatore. Fino a quando farà bene, non darò consigli al grande Giampaolo".

G.M.