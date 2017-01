03/01/2017 14:32

PARIS SAINT-GERMAIN CAVANI / Tutto fatto o quasi per il rinnovo di contratto di Edinson Cavani: 'L'Equipe' riporta della fumata bianca in arrivo per il prolungamento del 'Matador' con il Paris Saint-Germain. Già nel prossimo fine settimana o al più tardi a metà mese dovrebbe arrivare l'ufficialità del rinnovo: Cavani firmerà fino al 2020 (l'attuale scadenza è fissata al 2018) con un adeguamento verso l'alto dell'ingaggio.

B.D.S.