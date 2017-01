Calciomercato Inter, Pioli esulta: c'è la fila per un esubero

03/01/2017 14:34

INTER JOVETIC SIVIGLIA / Nonostante il suo rendimento in nerazzurro sia stato deludente, Stevan Jovetic continua ad avere molti estimatori e potrebbe essere una molla importante per il calciomercato Inter. In Italia l'attaccante montenegrino resta un obiettivo concreto della Fiorentina che, tuttavia, dopo la concorrenza del Valencia e di alcune squadre tedesche, dovrà vedersela anche con quella di Jorge Sampaoli. Secondo 'as.com', infatti, il Siviglia avrebbe messo nel mirino l'ex Manchester City, in alternativa a Martial.

D.T.