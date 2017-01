Calciomercato Juventus, Zidane categorico: "Nulla di vero su Morata"

03/01/2017 14:07

CALCIOMERCATO JUVENTUS MORATA / Alvaro Morata di nuovo alla Juventus: la riapertura ufficiale del calciomercato ha visto le voci su un possibile ritorno in bianconero dell'attaccante spagnolo, ora in forza al Real Madrid. Indiscrezioni che non hanno trovato conferma: come raccolto da Calciomercato.it, non ci sono stati contatti tra Morata e la Juventus che farebbero pensare all'avvio di una trattativa. Telefonate natalizie tra lo spagnolo e dirigenti e calciatori bianconeri, ma nulla di più.

Del resto il calciomercato Juventus registra anche le dichiarazioni di Zinedine Zidane che chiudono le porta a un addio di Morata alle 'merengues'. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della coppa del Re, il tecnico del club campionato del mondo ha affermato: "Non credo che le informazioni su Morata siano vere. Lo vedo felice qui, questa è la sua casa. Sta lavorando bene e lo vedo coinvolto nel progetto. Non credo che sia vero quello che si dice".

Calciomercato Juventus, niente ritorno per Morata

Tornato nel club che lo ha visto crescere dopo due anni in Serie A, Alvaro Morata non ha certo deluso le aspettative dal punto di vista realizzativo: fin qui sono 9 le reti realizzate in 21 presenze in tutte le competizioni con una media di un gol ogni 104 minuti circa. A segno sia in Liga che in Coppa del Re e Champions, Morata ha mancato l'appuntamento con il gol soltanto nel Mondiale per club dove però è sceso in campo per pochi minuti.

B.D.S.