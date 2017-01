03/01/2017 14:15

REAL MADRID INFORTUNIO PEPE - Inizia male il 2017 per Pepe. Come comunica il Real Madrid, il difensore portoghese dovrà restare ai box a causa di una lesione di secondo grado al gemello del polpaccio sinistro. L'infortunio di Pepe verrà monitorato quotidianamente, con il giocatore che salterà sicuramente il prossimo impegno in Coppa del Re contro il Siviglia.



G.M.