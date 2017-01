Crystal Palace, c'è chi dice no: Benteke respinge la super offerta cinese

03/01/2017 13:57

CRYSTAL PALACE BENTEKE CINA / Proposte irrinunciabili, ma non per tutti. I club cinesi continuano a guardare in Europa e strappare gioielli a suon di milioni, ma c'è chi dice no anche ai (tanti) soldi cinesi. È il caso, ad esempio, di Christian Benteke. Il Beijing Guoan, riferisce il britannico 'The Sun', avrebbe presentato un'offerta da 47 milioni di euro per il cartellino ed un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione per l'attaccante belga. Il 'Daily Mail', però, assicura che l'ex Liverpool avrebbe già declinato la proposta ed a gennaio non si muoverà.



L.P.