Calciomercato Empoli, ESCLUSIVO: Chievo-Gilardino, ecco come stanno le cose

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

03/01/2017 13:51

EMPOLI CHIEVO GILARDINO - Il futuro di Alberto Gilardino sembra sempre più lontano dall'Empoli. Il 34enne attaccante di Biella non trova spazio nella squadra di Martusciello e nei prossimi giorni potrebbe rescindere il contratto firmato l'estate scorsa con il club toscano e in scadenza nel giugno prossimo. Le voci sul suo futuro si sono moltiplicate negli ultimi giorni con Pescara, Bologna e Chievo che sarebbero interessate alle sue prestazioni. Per quanto riguarda i clivensi però, secondo indiscrezioni di Calciomercato.it, al momento non risultano contatti né interesse per il bomber Campione del Mondo 2006 con l'Italia di Marcello Lippi. La situazione potrebbe cambiare se la società di Campedelli dovesse effettuare qualche cessione nel reparto avanzato, ma ad oggi la situazione è quella che vi abbiamo illustrato. Vi terremo aggiornati.