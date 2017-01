Calciomercato Milan, respinta l'offensiva del Manchester City per Plizzari. Ma in futuro...

03/01/2017 13:28

CALCIOMERCATO MILAN PLIZZARI / Alle spalle di Gigio Donnarumma il Milan ha già trovato un altro baby gioiello pronto ad esplodere. Alessandro Plizzari, classe 2000, è l'ennesimo prodotto del vivaio rossonero che continua a sfornare grandi talenti. Gli exploit del giovanissimo portiere milanisti non sono passati inosservati e, racconta 'gazzetta.it', il Manchester City si sarebbe fatto avanti offrendo 2 milioni di euro per strapparlo al club milanista. Ma nulla da fare: l'Ad Adriano Galliani ha respinto al mittente la proposta. Tuttavia, vista la concorrenza nel ruolo di Donnarumma, non è da escludere un addio in futuro.



L.P.