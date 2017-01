INSTAGRAM - Brasile, Mc Smith 'annuncia' Adriano: "L'anno del ritorno. Facci Hulk". E l'Imperatore...

03/01/2017 13:08

INSTAGRAM ADRIANO MC SMITH / Sta facendo il giro del web, soprattutto in Brasile, il video pubblicato su Instagram dal noto cantante Mc Smith, che si mostra in compagnia dell'ex attaccante dell'Inter, Adriano. Nel video, Mc Smith racconta: "Sono qui, da Vila Cruzeiro, sono le 6.45 del mattino e sono in compagnia del più grande attaccante di tutti i tempi dopo Ronaldo e Romario. Sapete di chi sto parlando? Di Adriano, l'Imperatore. Il 2017 è l'anno della rinascita, Adriano tornerà. E quando dico tornerà intendo questo (mimando il gesto di Hulk con cui Adriano esultò ai tempi dell'Inter dopo un gol all'Empoli). Fai vedere Hulk? Fai vedere a tutti". Adriano, però, declica: "Ma no, sono grasso" e scoppiano a ridere.

Volta imperador!!!!!! Te amo ❤️ @adrianoimperador

L.P.