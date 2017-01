Calciomercato Roma, fratello Nainggolan: "Lo volevo al Chelsea"

03/01/2017 12:46

ROMA NAINGGOLAN / Il fratello di Nainggolan non ha dubbi e, senza troppi giri di parole, esterna il consiglio che aveva sussurrato a Radja nell'ultima sessione di calciomercato: "Gli avevo detto di andare al Chelsea - le sue parole a 'Gazzetta di Anversa' -, ma lui ama troppo la Roma". Parole nette, decise e inequivocabili. Dichiarazioni che spostano nuovamente i riflettori sul futuro del centrocampista belga, al centro di un adeguamento contrattuale e nel mirino del tecnico Conte. Un corteggiamento che parte da lontano, da almeno due anni. O meglio: lusinghe che risalgano dai tempi della Juve quando, a suon di sms e proposte indecenti, il manager salentino aveva provato a strappare l'ex Cagliari alla Roma.

Roma, Nainggolan vuole adeguare il suo contratto

Nel frattempo, si attendono novità sugli incontri tra l'entourage di Nainggolan e la Roma per parlare dell'adeguamento del contratto. Un ritocco, non un nuovo accordo. Il club giallorosso- durante questa sessione di calciomercato Roma - ha infatti intenzione di sistemare l'attuale accordo e non di scriverne uno nuovo. L'ex Cagliari è sempre stato chiaro sul suo futuro, ribadendo di voler rimanere nella Capitale per puntare alla vittoria di almeno un trofeo. Da scartare, nonostante una stima mai nascosta, l'ipotesi Juventus. Nainggolan - anche attraverso twitter ha ribadito più volte di non voler indossare la maglia bianconera.

