Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: contatti con Morata, ma...

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

03/01/2017 13:03

MORATA JUVENTUS / "Alvaro Morata vuole tornare alla Juventus". Il primo giorno ufficiale di calciomercato si è aperto con questa suggestione affascinante, lanciata in prima pagina dal 'Corriere dello Sport'. L'attaccante spagnolo ha sempre manifestato un grande attaccamento ai colori bianconeri, ma ad oggi le possibilità di rivedere il 24enne a Torino sono davvero poche. Delle 12 apparizioni sin qui collezionate in Liga con la maglia del Real Madrid, 6 lo hanno visto partire nell'undici titolare e il ragazzo è stato sempre utilizzato da Zinedine Zidane, fatta eccezione per le 3 gare saltate per un problemino al tendine d'Achille. L'ex bianconero ha ripagato la fiducia del mister, realizzando 5 gol e fornendo 3 assist vincenti ai compagni di squadra. Ancora migliore la media realizzativa fatta registrare in Champions League: 2 gol in 5 gare (1 sola da titolare), compreso quello decisivo al 94' minuto contro lo Sporting. I numeri, dunque, sono dalla parte del bomber iberico, pronto a vivere un 2017 da protagonista con la casacca 'merengue'.

Morata Juventus, contatti natalizi

La stima nei confronti del club bianconero, come detto, resta tuttavia immutata, ma, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, ad oggi non si registrano contatti propedeutici ad un'eventuale trattativa. Tante, invece, le chiamate ad ex compagni e dirigenti juventini per scambiarsi gli auguri natalizi. D'altronde lo stesso giocatore non ha mai negato di aver trovato molti amici a Torino, oltre all'amore. Nelle due intense stagioni vissute in Piemonte, Morata ha raggiunto la sua maturità calcistica, realizzando nel complesso 27 gol (7 pesantissimi in Champions) in 93 apparizioni ufficiali.