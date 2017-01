Calciomercato Napoli, l'ammissione di Giaretta su Orsolini

03/01/2017 12:59

NAPOLI ORSOLINI - Il futuro di Riccardo Orsolini è ancora avvolto nel mistero. Il 19enne esterno d'attacco dell'Ascoli, dopo la pista Milan sfumata, è sempre nei radar dell'Atalanta, della Juventus e del Napoli. La conferma su quest'ultimo interesse arriva direttamente dal direttore sportivo del club marchigiano: "Giuntoli lo sento spesso, non solo per gli auguri di buon anno, c'è un bel rapporto tra noi. Orsolini interessa anche al Napoli - le parole di Cristiano Giaretta a 'Radio Crc' - ma non abbiamo fretta di venderlo. Vorremmo completare l'operazione a giungo, ma ascolteremo tutti perché così si fa e decideremo con calma il da farsi. Chelsea? Non è l'unico club europeo su di lui, si è scatenato un grande interessamento su Orsolini e speriamo che il ragazzo riesca a tenere i piedi per terra. Ha le caratteristiche di Robben, predilige molto andare sul fondo per crossare con il destro e con le debite proporzioni, ma il paragone con Robben è azzeccato".

A.L.