Calciomercato Inter, spunta una nuova pista per Jovetic

03/01/2017 12:38

CALCIOMERCATO INTER / Di praticamente certo c'è che Stevan Jovetic, in questa sessione di calciomercato, lascerà l'Inter. Ancora di difficile definizione, però, quella che sarà la nuova destinazione del montenegrino. Perché la pista Fiorentina rimane concreta, nonostante i costi dell'operazione, così come l'ipotesi Cina. Ma, intanto, cresce pure l'interesse dalla Germania. Come riferito dalla 'Bild', infatti, dopo lo Schalke 04, che ha perso per infortunio Embolo almeno fino a marzo e deve fare i conti con il calo di Huntelaar, anche il Borussia Mönchengladbach si sarebbe messo sulle tracce dell'attaccante nerazzurro. Ironia della sorte: il 'Gladbach sarà proprio l'avversario della Fiorentina ai sedicesimi di Europa League.



L.P.