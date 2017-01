Venezia, UFFICIALE: rinforzo per Pippo Inzaghi, preso Zampano

03/01/2017 12:23

VENEZIA INZAGHI ZAMPANO - Rinforzo in difesa per Pippo Inzaghi. Attraverso un comunicato ufficiale, il Venezia ha reso noto l'ingaggio di Giuseppe Zampano. Il 23enne calciatore, svincolato dopo la rescissione del contratto col Crotone nella scorsa estate, ha firmato con i lagunari un contratto fino al 30 giugno 2019. L'8 gennaio sarà a disposizione del tecnico alla ripresa degli allenamenti: il Venezia è attualmente in testa al girone B della Lega Pro con un punto di vantaggio sul Pordenone.

A.L.