Calciomercato Chievo, sempre più Spal per Costa

04/01/2017 03:17

CHIEVO COSTA SPAL - Dopo la cessione di Andrea Beghetto al Genoa, la Spal si è messa subito alla ricerca di un valido sostituto. E il nome più caldo è quello di Filippo Costa. L'esterno sinistro ha trovato poco spazio nel Chievo di Rolando Maran in questa prima parte di stagione (solo due presenze per un totale di 133 minuti giocati) e i gialloblu sono pronti a lasciarlo partire in questa sessione di mercato per fargli trovare maggiore continuità. Il 21enne potrebbe, dunque, a breve diventare un nuovo giocatore del club ferrarese, attualmente al terzo in classifica in serie B (in coabitazione col Benevento) con 36 punti, solo due in meno del Frosinone secondo.

A.L.