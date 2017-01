Psg, UFFICIALE: presentato Julian Draxler

03/01/2017 11:57

DRAXLER PSG UFFICIALE / Con il via ufficiale alla sessione invernale di calciomercato, il Paris Saint-Germain può annunciare il primo colpaccio nel Vecchio Continente. Attraverso il proprio sito, dopo il comunicato con cui il Wolfsburg nei giorni scorsi sanciva l'accordo, i parigini hanno reso noto di aver definito l'acquisto di Julian Draxler, gioiello tedesco prelevato per una cifra che dovrebbe superare i 40 milioni di euro.



"Con grande gioia mi unisco al Psg - le prime parole di Draxler - Per la prima volta nella mia carriera vado a scoprire un nuovo Paese, un nuovo campionato e sono molto fiero di vivere questa nuova tappa in un club diventato punto di riferimento in Europa, che ha acquistato tanti grandi calciatori negli scorsi anni. Farò di tutto per aiutare il Psg a vincere dei nuovi titoli e continuare a crescere a livello internazionale".

L.P.