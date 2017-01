Calciomercato, da Buffon a... Gagliardini: la top 10 degli italiani più costosi di sempre

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

03/01/2017 11:55

TOP 10 TRASFERIMENTI ITALIANI / Il primo, grande botto della sessione invernale di calciomercato Serie A potrebbe metterlo a segno l'Inter. Messa in standby l'ipotesi low cost a centrocampo, con Lucas Leiva bloccato e ora 'congelato' in attesa di sviluppi, la dirigenza nerazzurra ha virato con decisione su Roberto Gagliardini, talento esploso in questa prima parte di stagione nell'Atalanta dei ragazzi terribili di Gianpiero Gasperini. Le qualità fatte intravedere dal centrocampista classe '94 hanno convinto i vertici interisti ad accelerare per anticipare la forte concorrenza della Juventus, che resta in allerta, e chiudere in fretta la trattativa che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe aggirarsi attorno ai 28 milioni di euro. Un acquisto molto oneroso, soprattutto per quanto riguarda un calciatore italiano e per l'Inter, che nella storia ha sborsato di più solamente per assicurarsi Christian Vieri.

Calciomercato, la top 10 degli italiani più costosi di sempre

Nella storia del calciomercato, invece, a guidare la speciale classifica degli italiani più pagati di sempre è Gianluigi Buffon, che nel 2001 passò dal Parma alla Juventus per qualcosa come gli attuali 53 milioni di euro. Mentre qualora fossero confermati i 28 milioni di euro per il trasferimento di Roberto Gagliardini all'Inter, che come anticipato da Calciomercato.it è ormai ai dettagli, il talento bergamasco guadagnerebbe la settima posizione. A chiudere la top 10 di questa speciale classifica, infine, è Vincenzo Montella, che nel 1999 fu acquistato dalla Roma per gli attuali 25 milioni di euro.

Buffon 53 milioni di euro (2001, dal Parma alla Juventus)

Vieri 45 (1999, dalla Lazio all'Inter)

Inzaghi 37 (2001, dalla Juventus al Milan)

Nesta 30,5 (2002, dalla Lazio al Milan)

Balotelli 29,5 (2010, dall'Inter al Manchester City)

Cassano 28,5 (2001, dal Bari alla Roma)

GAGLIARDINI 28*

Toldo 26,5 (2001, dalla Fiorentina all'Inter)

Di Vaio 26 (2002, dal Parma alla Juventus)

Montella 25 (1999, dalla Sampdoria alla Roma)



*Non ancora ufficiale