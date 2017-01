Rincon si presenta: "Ecco i miei obiettivi e... Forza Juve"

03/01/2017 11:51

RINCON JUVE / Prime parole da bianconero per Tomas Rincon. Il centrocampista venezuelano, ex Genoa, verrà presentato oggi - riportano le ultime news Juve - ufficialmente in conferenza stampa dalla società Campione d'Italia: "Sono molto orgoglioso, per me è un onore essere in questa grande società-. Sono molto felice, è un sogno essere qua. Adesso inizieremo a lavorare per vincere tanto con questa maglia. Obiettivi? Innanzitutto voglio mettermi subito a disposizione della squadra, dei miei compagni, dello staff e della società, poi naturalmente vincere scudetto, Coppa Italia e Champions League. Mando un saluto a tutti i tifosi bianconeri, ci vediamo presto allo stadio. Forza Juve!"

Rincon, un affare da 9 milioni totali con il Genoa

Intanto nel pomeriggio Rincon firmerà autografi presso il J Store. Il calciatore classe '88 si farà immediamente conoscere dai suoi nuovi tifosi, che lo hanno già potuto seguire durante i primi allenamenti a Vinovo. Il Genoa ha infatti concesso un permesso speciale al calciatore per farlo aggregare presto ai suoi compagni. L'affare di calciomercato è stato concluso sulla base di 9 milioni di euro tra prestiti, bonus e riscatto obbligatorio. Rincon ha firmato un contratto fino al 2020.