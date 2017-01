Calciomercato Chievo, Floro Flores al Pisa? Per ora è no

03/01/2017 11:53

CHIEVO FLORO FLORES GATTUSO PISA - Il Pisa di Gennaro Gattuso, dopo l'infinita trattativa per il passaggio di proprietà (andato a buon fine solo pochi giorni fa con la famiglia Corrado che ha preso il comando del club), ha tutta l'intenzione di rilanciarsi. Anche in chiave mercato. E per farlo avrebbe puntato un attaccante di altissimo livello per la cadetteria: Antonio Floro Flores. Il 33enne bomber napoletano ha collezionato 11 presenze con la maglia del Chievo in stagione per un totale di 509 minuti: al giorno d'oggi però l'affare non è vicino alla chiusura, anzi la società clivense ha rispedito al mittente tutti gli interessamenti per il calciatore. Nonostante tutti siano cedibili, al momento la risposta alla domanda su un possibile futuro di Floro Flores al Pisa è un chiaro 'no'.

A.L.