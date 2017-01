Calciomercato Inter, il Real Madrid non perde di vista Verratti

03/01/2017 11:36

CALCIOMERCATO INTER / Il nome di Marco Verratti è pronto ad infiammare l'estate di calciomercato. Le parole dell'agente Donato Di Campli, che ha affermato che Verratti non resterà per tutta la carriera al Psg, hanno ulteriormente acceso le speranze di tanti top club europei che sognano il talento italiano. L'Inter è in allerta, ma in Spagna assicurano che anche il Real Madrid è tornato ad interessarsi. Come riferisce 'As', però, i madrileni dovranno vedersela anche con Juventus e Bayern Monaco.



L.P.