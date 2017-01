Calciomercato Chievo, Torino e Roma su Castro: ultime CM.IT, ecco la richiesta gialloblu

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

03/01/2017 11:21

CHIEVO CASTRO TORINO ROMA - Lucas Castro è uno degli uomini chiave del Chievo di Rolando Maran. Il 27enne argentino ha collezionato in stagione 17 presenza condite da 3 gol e le sue prestazioni non sono passate inosservate tanto da attirare le attenzioni di Torino e Roma, come svelato dal direttore sportivo del club clivense Luca Nember. Ma, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, allo stato attuale non sono ancora arrivate offerte ufficiali per l'ex Catania, valutato dai gialloblu 15 milioni di euro, nonostante l'interesse manifestato da questi club sia reale. In ogni caso, la porta resta aperta: con l'offerta giusta, l'argentino può lasciare Verona dopo un anno e mezzo.