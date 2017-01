Borussia Dortmund, se parte Aubameyang...

04/01/2017 02:00

CALCIOMERCATO BUNDESLIGA - Pierre-Emerick Aubameyang continua ad essere seguito con attenzione da diversi top club europei (Real Madrid, Manchester City, Napoli, Milan, Inter soltanto per citarni alcuni). Qualora l'attenzione nei confronti della 27enne punta della Nazionale gabonese si concretizzasse in un trasferimento, il Borussia Dortmund non vuole farsi trovare impreparato. La formazione tedesca infatti - secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco 'Bild' - sta monitorando con attenzione il giovane Jean-Kevin Augustin, 19enne parigino sotto contratto con il PSG fino al giugno del 2020.

F.S.