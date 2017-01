Calciomercato Inter, Zhang sblocca l'affare: è fatta per Gagliardini!

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

03/01/2017 10:56

CALCIOMERCATO INTER GAGLIARDINI / Ore 12:00 Non risultano al momento visite al momento in programma per Gagliardini.

Nonostante i timori di tanti tifosi, la nuova dirigenza cinese dell'Inter pare aver capito l'importanza di una base italiana, dalla società al campo. La trattativa per Gagliardini, gioiello dell'Atalanta, non fa che confermare questa tendenza che, fortunatamente per il nostro sistema, va diffondendosi in molti club, con Juventus e Milan che continuano inoltre a proporre giocatori italiani interessanti dal vivaio.

Come anticipato da Calciomercato.it, sembra ormai tutto fatto per il passaggio di Gagliardini all'Inter. L'assenso più importante, quello di Zhang Jindong, è ormai giunto, passando poi dall'ad Liu Jun fino al figlio del patron, Steven, sbloccando definitivamente la trattativa per il mercato Inter, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'.

Pioli potrà dunque abbracciare il primo acquisto voluto della sua breve gestione, andando a modellare una rosa che, sotto la sua gestione, sta finalmente dando qualche segnale incoraggiante, viste le ultime quattro vittorie consecutive, considerando anche l'Europa League. L'obiettivo resta quello annunciato a inizio stagione, tornare in Champions League, ovvero raggiungere almeno il terzo posto, anche grazie a Gagliardini, che ora dista 5 punti.

Calciomercato Inter, Gagliardini pronto per le visite mediche

Nella giornata di oggi o in quella di domani il giocatore orobico potrebbe sottoporsi alle visite mediche di rito, ultimo passaggio prima di poter vestire un'altra maglia nerazzurra. L'affare tocca quota 28 milioni di euro, riporta la rosea, con il giocatore che arriverebbe a Milano con la formula del prestito oneroso, fissato a due milioni di euro, con diritto di riscatto. All'Atalanta, in caso di conferma del giocatore il prossimo anno, andrebbero 23 milioni di euro, più tre di bonus.

Un colpo prospettico, che potrebbe indicare un netto cambio di rotta nelle strategie del club, che non spendeva tanto per un italiano dai tempi di Vieri. La concorrenza della Juventus ha rimandato la conclusione dell'affare, che ora attende soltanto l'ufficialità. Il giocatore firmerà un contratto fino al 2021, con ingaggio ben superiore agli attuali 150mila euro percepiti a Bergamo.