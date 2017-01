Calciomercato Atletico Madrid, Griezmann stizzito: "Futuro? A Ronaldo e Messi non fate queste domande"

03/01/2017 10:46

ATLETICO MADRID GRIEZMANN CALCIOMERCATO - Antoine Griezmann è uno dei punti di forza dell'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Sul suo futuro, però, sono molte le voci che si rincorrono: in particolare, il Paris Saint-Germain è accostato con forza all'attaccante della Nazionale francese. Nel corso di un'intervista ad 'As', il calciatore ha però voluto mettere le cose in chiaro: "Non mi piacciono le domande sul mio futuro, perché a giocatori come Cristiano Ronaldo, Bale o Messi non viene chiesto dove giocheranno il prossimo anno. Sono felice all'Atletico, non mi chiedete più del mio futuro. Sono molto felice e orgoglioso di giocare per questi tifosi, per questi compagni e per il mister. Voglio segnare e far divertire la gente". Parole chiare che non lasciano spazio ad interpretazioni.

A.L.