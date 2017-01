Calciomercato Fiorentina, Sousa saluta: clamoroso ritorno di Prandelli?

03/01/2017 11:00

CALCIOMERCATO FIORENTINA - Dopo la burrascosa fine dell'avventura (o sarebbe meglio chiamarla disavventura...) col Valencia, culminata con una serie di accuse reciproche, seguenti alla rescissione del trainer dai 'Pupistrelli' che Calciomercato.it vi aveva anticipato, Cesare Prandelli è tornato ufficialmente tra gli allenatori svincolati e disponibili sul calciomercato. Dalle colonne dell'edizione odierna del quotidiano sportivo torinese 'Tuttosport', viene paventato per l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, un clamoroso ritorno sulla panchina della Fiorentina in vista della prossima stagione.

Calciomercato Fiorentina, Prandelli in corsa per il dopo Sousa: clamoroso ritorno al Franchi?

E' infatti difficile che, senza la vittoria di un trofeo o comunque la conquista della qualificazione alla prossima Champions League, Paulo Sousa resti al timone della formazione dei Della Valle, anche a dispetto delle ripetute conferme da parte dell'attuale direttore generale dell'area tecnica della 'Viola', Pantaleo Corvino. La verità è che qualcosa sempre essersi rotto e un divorzio a giugno sembra quantomai probabile. Obiettivo del calciomercato Fiorentina è quindi individuare quanto prima un sostituto.

Prandelli, ex allenatore tra le altre di Atalanta, Parma e Verona, sarebbe stato quindi inserito nella lista dei papabili per succedere al tecnico lusitano. Già nel 2015, il 59enne di Orzinuovi era stato contattato dalla dirigenza dei toscani ma poi non se ne fece più nulla. La sua voglia di rilancio e l'ottimo rapporto con la tifoseria della Fiorentina, alla quale lui stesso è da sempre rimasto molto legato, potrebbero favorire un suo ritorno in sella. In cosa con lui però, ci sarebbe una lunga lista di altri nomi: Eusebio Di Francesco, Maurizio Sarri, il sogno Luciano Spalletti e Massimo Oddo. Tra le opzioni di riserva, il quotidiano riporta anche Gian Piero Gasperini, Roberto Donadoni, Walter Mazzarri e Rolando Maran.

F.S.