Tv, Di Canio chiede una nuova chance: "Saluto romano? Mi pento"

SKY DI CANIO / Tanti suoi fan e in generale amanti del calcio si erano imbufaliti sul web dopo la notizia della sospensione di Paolo Di Canio da parte di Sky. La foto dello scandalo fece il giro del web, con una manica fin troppo corta, a mostrare un tatuaggio che rivela un pensiero che l'ex giocatore non ha mai celato. Torna a parlare oggi Di Canio, intervistato dal 'Corriere della Sera', analizzando quanto accaduto e lanciando un appello personale: "Era estate e dovevo girare un video promozionale. Avevo indosso una polo. Avessi avuto una giacca, non sarebbe successo nulla. Questa è la vita. A causa di qualcosa ormai lontano nel tempo, ho perso un lavoro che facevo con entusiasmo".

REAZIONE - "Ho urlato. Mi hanno ferito nell'orgoglio e mi sono sentito come un appestato. Avrei voluto reagire d'istinto ma poi ho preso il primo Frecciarossa per tornare a casa, a Roma. Ho quasi 50 anni e ho imparato a mettermi dall'altra parte. Tanta gente ha il diritto di sentirsi ferita dall'esibizione dei tatuaggi, seppur non voluta. Sky ha il diritto di non vedersi associata a una simbologia che non condivide. Quella però non fu una mia scelta".

6 GENNAIO 2005 - "Il saluto romano sotto la curva Nord è la cosa di cui mi mento maggiormente in carriera. Lo sport dovrebbe restar fuori da certe cose. Ho poi continuato a farlo per provocare. Mi tiravano sassi e arrivavano sputi, con cori terrificanti".

FASCISTA - "Preferisco evitare le etichette. Se mi si parla di leggi razziali, di antisemitismo e appoggio al nazismo, sono cose che mi fanno ribrezzo".

APPELLO - "Spero mi venga data una chance, così da far capire chi sono davvero, con pregi e difetti. Sono ormai lontano da quelle vecchie foto in cui avevo il braccio teso".