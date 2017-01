Roma, 'tegola' Nura: ritorna la prossima stagione?

03/01/2017 09:54

ROMA NURA / Pessime notizie dall'infermeria per la Roma: secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine del 'Corriere dello Sport', il terzino nigeriano classe 1997 Abdullahi Nura, operatosi il 31 maggio scorso "per correggere un complesso infortunio al ginocchio destro riguardante il legamento crociato posteriore e il menisco interno", potrebbe dover restare fermo ai box per tutta la stagione. Al momento del bollettino medico post-operazione, la Roma aveva indicato in 6 mesi la prognosi per il calciatore africano.

S.D.