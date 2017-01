Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: Raiola attende il closing

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

03/01/2017 09:19

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Il 2016 è stato di certo un anno da ricordare per Donnarumma, che ha confermato la propria centralità nel progetto del Milan, non ancora maggiorenne. Una splendida favola la sua, che è soltanto all'inizio: "Non potevo desiderare un 2016 migliore - scrive su Instagram - Auguro a noi un futuro come l'anno appena concluso, pieno di amore rispetto e felicità".

I tifosi rossoneri sono però in apprensione, dal momento che le sue ottime prestazioni lo hanno ovviamente fatto finire nel mirino di molti club. Senza andare troppo lontano, la Juventus lo vorrebbe in maglia bianconera, così da poter sostituire degnamente Buffon. Un tradimento che nessun sostenitore del Milan potrebbe mandare giù, soprattutto dopo le tante dichiarazioni d'amore rossonero del giovane portiere, che a Doha è tornato a baciare la maglia che indossa. Tra non molto Donnarumma diventerà maggiorenne, per la precisione il 25 febbraio. Una data importante, dal momento che potrà sottoscrivere un contratto quinquennale, qualora il club dovesse riuscire a trovare l'accordo con Mino Raiola.

Calciomercato Milan, Raiola chiave di volta del rinnovo di Donnarumma

Il vero protagonista di questa trattativa per il prolungamento del contratto, come riporta l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' non è altri che Mino Raiola. Il noto procuratore si è reso celebre nel mondo per le trattative milionarie messe in atto e, temono i tifosi, qualcosa del genere potrebbe realizzarsi anche con Donnarumma.

Il futuro del club rossonero pare intrigare l'agente, che ha trovato l'accordo per il rinnovo di Bonaventura. Tutt'altro discorso però per il giovane portiere, dal momento che il procuratore preferisce attendere l'arrivo ufficiale della nuova dirigenza, dunque il closing e l'uscita di Berlusconi: "Gigio è un gioiello e i gioielli devono stare nelle belle vetrine. Se no che gioielli sono?".

L'obiettivo dunque pare essere quello di assicurarsi che il Milan sia pronto a tornare grande, offrendo a Donnarumma una squadra competitiva, come farebbero altri top club. Il 25 febbraio il giocatore festeggerà il proprio compleanno e tre giorni dopo arriveranno, stando al programma, le autorizzazioni del governo cinese. I capitali promessi potranno dunque essere esportati, con il closing fissato al 3 marzo. Non dovessero esserci ulteriori e deleteri spostamenti della data finale, il rinnovo potrebbe avvenire proprio nel terzo mese del 2017, con Raiola pronto di certo a chiedere cifre astronomiche.