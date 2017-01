Calciomercato Roma, papà Musonda: "Due opzioni nel futuro di Charly"

03/01/2017 09:35

CALCIOMERCATO ROMA MUSONDA / Il papà di Charly Musonda Jr, attaccante esterno classe 1996 appena rientrato ufficialmente al Chelsea dopo la parentesi in prestito al Betis Siviglia, ha parlato del futuro del figlio a 'Hln.be', portale belga che - nell'occasione - conferma l'interesse della Roma per il giovane talento: "Il Belgio non è più un'opzione. Il Chelsea non ha ancora deciso se vuole prestarlo nuovamente, Conte vuole valutarlo per le prossime due settimane prima di decidere. Le opzioni sono due: o resta a Londra o va nuovamente in prestito".

S.D.