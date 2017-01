Calciomercato Juventus, UFFICIALE: ecco Rincon!

03/01/2017 09:17

CALCIOMERCATO JUVENTUS - Tomas Rincon è ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus. A comunicarlo è stato lo stesso club bianconero attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Il centrocampista della Nazionale venezuelana, classe 1988, arriva da Genoa a titolo definitivo a fronte di un corrispettivo di 8 milioni di euro pagabili in tre esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di € 1 milione al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. Il club bianconero, dal canto suo, ha sottoscritto con lo stesso calciatore - soprannominato 'El General' - un contratto fino al 30 giugno 2020. Come Calciomercato.it via aveva anticipato in esclusiva, Rincon in estate era stato vicino al trasferimento al Crystal Palace, poi sfumato per una distanza di 3 milioni di euro tra domanda e offerta.

F.S.