Calciomercato Napoli, UFFICIALE: Pavoletti è azzurro!

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

03/01/2017 09:06

CALCIOMERCATO NAPOLI PAVOLETTI / Come di consueto, l'ultimo colpo di mercato in casa Napoli viene annunciato via social, nello specifico su Twitter, dal presidente De Laurentiis.

Poche parole in questo caso per annunciare il tanto atteso colpo del mercato Napoli: "Benvenuto Leonardo!". Sarri potrà dunque fare affidamento su Pavoletti, magari non dalla sfida contro la Sampdoria, quando potrebbe accomodarsi in panchina ma, due giorni dopo, contro lo Spezia in Coppa Italia.

Poco tempo per adattarsi al tipo di calcio di Maurizio Sarri, anche se l'attaccante, ormai ex Genoa, ha dimostrato di dare il meglio di sé negli ultimi 11 metri, nel cuore dell'area di rigore. Poco gioco o fraseggio all'esterno, con esterni e centrocampisti liberi d'agire, tirare o crossare.

Con il suo arrivo il Napoli si ritrova tre alternative differenti in fase offensiva, dal gioco rapido e imprevedibile di Mertens, allo stile d'attacco moderno di Milik che, come Higuain lo scorso anno, è in grado di giocare anche a una certa distanza dalla rete, senza però far mancare il proprio apporto lì dove conta. L'ex Genoa potrà invece mettere in apprensione le difese avversarie, soprattutto delle medio piccole, trascinando via un paio di difensori, favorendo i tanti tiratori. Pavoletti, che ha scelto la maglia numero 32, è dunque la pedina ideale per lo scacchiere di Sarri.

Calciomercato Napoli, come cambia il gioco di Sarri con Pavoletti

L'attaccante, che ha già detto addio al suo Genoa con una lettera toccante pubblica sui social, si troverà dinanzi la chance di un vero e proprio salto di qualità. Se in maglia rossoblu a dimostrato di saper capitalizzare anche poche occasioni nell'area di rigore, potrebbe realmente esplodere con gli azzurri.

Tra i tanti record cui il Napoli sembra ambire infatti, c'è quello di maggiori occasioni create e non concretizzare. Nell'arco di questa stagione è accaduto innumerevoli volte di vedere gli azzurri arrivare a un passo dalla rete, senza però trovare la sorte dalla propria parte.

In questo l'esplosività di Pavoletti potrebbe risultare cruciale, sfoderando quei movimenti da prima punta che sono costati il posto da titolare a Gabbiadini. Quelli che Mertens ha imparato a effettuare, pur in assenza di un fisico aitante. I cross di Ghoulam torneranno ad avere un committente preferito e Insigne potrà pennellare assist per qualcun'altro oltre a Callejon.

Il 2017 vede nascere un Napoli più completo, forse quello che avrebbe già dovuto partorire il passato calciomercato.