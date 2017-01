Calciomercato Juventus, Luiz Gustavo avverte: "Se arriva un'offerta buona..."

03/01/2017 08:32

CALCIOMERCATO JUVENTUS LUIZ GUSTAVO / La Juventus monitora Luiz Gustavo come possibile rinforzo a centrocampo sul calciomercato invernale, ma allo stato attuale il club bianconero non ha mosso passi concreti per l'acquisto del calciatore del Wolfsburg.

L'Inter, molto vicina all'acquisto di Gagliardini dall'Atalanta, si è defilata nella corsa al giocatore ma, al contrario, la pista di calciomercato Juventus resta valida sebbene il Wolfsburg sia ad oggi rigido sull'eventualità di cedere Luiz Gustavo in prestito con diritto/obbligo di riscatto, preferendo invece una cessione a titolo definitivo per circa 15 milioni di euro.

Il calciatore è uscito allo scoperto sul suo futuro con alcune dichiarazioni rilasciate a 'Kicker': "Nel caso in cui arrivasse un'offerta buona per entrambe le parti ne parleremmo".

Calciomercato Juventus, le condizioni per il colpo Luiz Gustavo

Detto che il Wolfsburg, ad ora, non ha intendione di rinunciare a Luiz Gustavo se non a titolo definitivo e a fronte di un'offerta da 15 milioni di euro, la Juventus può conservare la speranza di un ripensamento della dirigenza tedesca: la questione Luiz Gustavo-Juventus non è ancora entrata nel vivo e non va escluso che, nel caso in cui l'interesse bianconero si tramuti in una trattativa vera e propria, il Wolfsburg possa ammorbidire la sua posizione.

L'Inter, intanto, ha deciso di virare con decisione su Roberto Gagliardini dell'Atalanta: il gruppo Suning ha messo sul piatto un'offerta complessiva da 25 milioni di euro tra prestito e riscatto più bonus facilmente raggiungibili. L'entourage del giocatore sta ultimando i dettagli del nuovo contratto col club nerazzurro. L'interesse della Juventus (che con l'Atalanta vanta un ottimo rapporto, certificato dal recente affare Caldara che lo vedrà sbarcare a Torino nel 2018) e del Napoli per il centrocampista ribattezzato da Gasperini il 'Pogba bianco' è ora sullo sfondo. Il club bianconero, nello specifico, non ha pareggiato l'offerta dell'Inter per Gagliardini.

S.D.