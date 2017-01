Calciomercato Napoli, idea Kondogbia: Sarri potrebbe recuperarlo

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

03/01/2017 08:32

CALCIOMERCATO NAPOLI KONDOGBIA / Il Napoli di Maurizio Sarri sta dimostrando d'avere grande fiducia nei giovani, abbassando la media età della propria squadra, soprattutto a centrocampo. Con Zielinski e Diawara, sempre più titolari al fianco di capitan Hamsik, di raggiungono i 41 anni.

Ottimi piedi e il giusto carattere per tentare la giocata quando serve. Maurizio Sarri è riuscito ancora una volta a plasmare i giocatori in rosa, inserendoli al meglio nei propri schemi. Pensando però allo scorso anno, pare davvero difficile pensare che Jorginho e Allan possano fare panchina, anche se premiati spesso dal turnover.

Questo cambio di gerarchie potrebbe portare a un cambiamento più radicale nel calciomercato della prossima estate, andando alla ricerca di un nuovo Allan, magari più giovane ma soprattutto in grado di combinare fisico e piedi buoni.

Il Napoli perde molto spesso palla a centrocampo, con risultati pessimi, come nel caso dei tre gol subiti a Firenze, della tentata rimonta del Torino in casa o dei due gol subito nel finale dal Benfica al 'San Paolo' in Champions League. Per questa ragione Giuntoli, per ora impegnato nella cessione di Gabbiadini, potrebbe guardare in casa Inter per un rilancio della mediana di Sarri, che a Dimaro avrebbe il compito di recuperare un classe '93 come Kondogbia.

Calciomercato Napoli, sacrificare Allan per la futura mediana di Sarri

Si tratterebbe di una trattativa destinata a far discutere i tifosi azzurri ma, se il tecnico dovesse riuscire a ritrovare il talento del Mondiale Under 20 del 2013, il Napoli potrebbe vantare una delle mediane più efficaci e temibili in Europa. Difficile rinunciare a Jorginho, in grado di alternarsi con Diawara e offrire ottime geometrie. In una trattativa del genere il 'sacrificato' del mercato Napoli risulterebbe Allan, che vive un lungo periodo d'appannamento. Se nella scorsa stagione era in grado di offrire copertura e inserimenti, in questa appare spesso stanco, pronto a rincorrere l'avversario, senza mai anticiparlo.

Qualora venisse messo sul mercato, l'ex Udinese difficilmente faticherebbe a trovare una nuova casa. Dall'Inter di Pioli, che potrebbe ipotizzare uno scambio, fino alla Juventus di Allegri che, al fine di sostenere un tridente con Dybala, Mandzukic e Higuain, avrà bisogno di muscoli in mediana.