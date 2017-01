Calciomercato Juventus, Wenger vuole Pjanic? Sanchez la contropartita!

03/01/2017 09:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS - La storia è ciclica, affermava Niccolò Machiavelli. E a guardar bene, probabilmente aveva ragione. Non è un caso quindi che nell'ultimo periodo, le voci di calciomercato si siano tornate a concentrare sulla possibilità di veder tornare in Italia sui campi della Serie A, l'ex Udinese, Alexis Sanchez.

'El Niño Maravilla' vedrà scadere infatti il suo contratto con l'Arsenal nel giugno del 2018 e, almeno per il momento, il rinnovo sembra una strada decisamente in salita per i 'Gunners': la società londinese vorrebbe trattenere l'eclettico attaccante della Nazionale cilena che però è ingolosito dalla possibilità di scatenera una vera e propria asta attorno al suo nome. Asta che gli consentirebbe di spuntare un ingaggio ancora più ricco di quello attualmente percepito e - con tutta probabilità - maggiore anche di quello che la formazione di Arsene Wenger potrebbe arrivare ad offrirgli.

Calciomercato Juventus, asse caldo con l'Arsenal: scambio Pjanic-Sanchez?

Tra le big della Serie A, oltre all'Inter di Pioli, che avrebbe rimesso nel mirino il giocatore grazie (soprattutto) agli ingenti investimenti promessi dalla nuova proprietà cinese, ci sarebbe anche la Juventus di Marotta e Paratici. Le difficoltà nel trovare l'intesa per il prolungamento con l'Arsenal e le recenti voci di un interesse del tecnico dei 'Gunners' nei confronti del bianconero Miralem Pjanic, individuato come il sostituto ideale di Santi Cazorla, potrebbero incastrarsi alla perfezione accontentando tutte le parti in causa.

La società londinese, secondo quanto riferito dalla stampa britannica, sarebbe pronta a mettere sul piatto 28 milioni di sterline (circa 33 milioni di euro col cambio attuale). Il calciomercato Juventus però, in questi anni, è stato portato avanti con cura cercando sempre di migliorare la rosa, con innesti mirati. Ecco perché allora la 'Vecchia Signora', potrebbe chiedere di inserire nella trattativa proprio Sanchez per non diminuire il tasso tecnico della squadra: certo, ci sarebbe poi da intervenire nuovamente sul centrocampo, ma uno come Sanchez darebbe tanta qualità al reparto avanzato e, grazie alla sua duttilità tattica, potrebbe sposarsi alla perfezione con il talento di Gonzalo Higuain. Se son rose fioriranno, ma soltanto la prossima estate.

F.S.