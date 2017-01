Calciomercato Juventus, dall'Inghilterra: Wenger chiama Pjanic, offerta dell'Arsenal

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

03/01/2017 07:52

PJANIC ARSENAL / Brutte notizie dall'Inghilterra per il calciomercato Juventus: secondo quanto scrive oggi il quotidiano 'The Sun', l'allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger avrebbe contattato telefonicamente il centrocampista della Juve Miralem Pjanic per verificare l'eventuale disponibilità del calciatore bosniaco ad un trasferimento a Londra. Il giocatore avrebbe risposto con entusiasmo alla proposta del tecnico francese, tanto che all'orizzonte si ipotizza un possibile accordo verbale tra le parti.

La Juventus, da par suo, non appare disposta a rinunciare al giocatore nel corso della sessione invernale di calciomercato, ma l'Arsenal considera Pjanic il sostituto a lungo termine di Santi Cazorla ed è pronto a mettere sul piatto un'offerta da 28 milioni di sterline (pari, al cambio attuale, a circa 33 milioni di euro) per testare la solidità del 'no' bianconero.