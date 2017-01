Calciomercato Juventus, clamoroso: Morata ora sogna il ritorno!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

03/01/2017 07:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS MORATA / La 'bomba' di calciomercato del giorno arriva dalle pagine del 'Corriere dello Sport': Alvaro Morata mediterebbe il ritorno alla Juventus. Secondo quanto si legge sulle colonne del quotidiano sportivo, l'attaccante spagnolo non sarebbe così sicuro di aver fatto la scelta giusta nel tornare al Real Madrid e valuterebbe con entusiasmo la prospettiva di un ritorno a Torino.

La nostalgia Juve sarebbe riaffiorata in numerose telefonate a vecchi compagni ed esponenti del mondo Juve con curiosità e domande apparse come 'sondaggi' sulla possibilità di tornare protagonista del calciomercato Juventus in entrata.

Calciomercato Juventus, da Morata a Zaza: intrecci e ritorni bianconeri

Alvaro Morata ha parlato della sua situazione a Madrid a fine Ottobre: "Sono qui per aiutare la squadra, firmerei per segnare in tutte le occasioni in cui entro dalla panchina. Sarei egoista se pensassi solamente all'aspetto personale. Siamo un gruppo, devo rispettare le decisioni del tecnico. Vorrei sempre giocare, però qui al Real non è facile".

La prospettiva di rivederlo in bianconero, al momento, appare di complicata realizzazione. Dopo l'addio di Morata alla Juventus in estate, infatti, a Torino è sbarcato a peso d'oro un certo Gonzalo Higuain. Anche a Torino, pertanto, Alvaro Morata incontrerebbe evidenti difficoltà di inserimento nell'undici titolare, a meno che Massimiliano Allegri non decida di passare definitivamente al tridente. Ma l'allenatore livornese sarebbe pronto a rinunciare al grande lavoro di sacrificio di Mario Mandzukic a quel punto? La Juventus ha già detto 'no' ad un'offerta da 35 milioni di euro dalla Cina per Mandzukic. Capitolo Dybala: l'attaccante argentino, corteggiatissimo in Spagna da Barcellona e Real Madrid, tratta il rinnovo del contratto con la dirigenza bianconera, ma secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it c'è ancora distanza sull'ingaggio tra domanda e offerta. Infine, una menzione va anche a Simone Zaza, attualmente al West Ham e vicino al trasferimento al Valencia prima dell'addio di Cesare Prandelli. Piace al Milan, ma costa troppo. Occhio alla Fiorentina in caso di addio di Kalinic.