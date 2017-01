03/01/2017 06:50

CALCIOMERCATO NAPOLI ORSOLINI ATALANTA / Napoli e Atalanta (in sinergia con la Juventus) continuano a battagliare per Riccardo Orsolini. Il giovane esterno, a lungo corteggiato dal Milan, si sta mettendo in luce con la maglia dell'Ascoli dove ha totalizzato 4 gol e altrettanti assist in 21 presenze. Il club marchigiano lo valuta all'incirca 3 milioni di euro.

E.T.