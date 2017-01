03/01/2017 06:25

CALCIOMERCATO EMPOLI GILARDINO PESCARA BOLOGNA CHIEVO / L'avventura di Alberto Gilardino all'Empoli si può considerare già conclusa. Dopo appena sei mesi il bomber di Biella è pronto a salutare la Toscana per andare a giocare con maggior continuità altrove. Come mette in evidenza 'La Gazzetta dello Sport', sulle sue tracce ci sono Chievo, Bologna e Pescara.

D.G.