Psg, scade il contratto tra la Puma e Verratti: ora scatta l'assalto

02/01/2017 23:56

PSG VERRATTI SPONSOR PUMA NIKE ADIDAS / Una nuova asta si sta per scatenare su Marco Verratti. Stavolta, però, il calciomercato non c'entra nulla: come sottolinea 'gazzetta.it', da ieri è scaduto il contratto che lo legava alla Puma come sponsor tecnico. Un accordo firmato nel 2011 che gli garantiva un introito di 250mila euro all'anno e che si è rivelato essere poi un ottimo affare per l'azienda teutonica, vista l'esplosione del regista italiano.

I GUADAGNI - Marco Verratti è un testimonial sicuramente ambito. Basti pensare che la sua maglia numero 6 è quella più venduta nelle boutique del PSG. Nel club parigino l'ex Pescara guadagna già 500mila euro lordi al mese, cui si sommano 100mila euro di clausola etica e altri 200mila per far parte del gruppo dei convocati. Totale: 9,6 milioni lordi annui. Bonus personali e di squadra esclusi. Ma nei prossimi giorni questa cifra è destinata a salire grazie al probabilissimo arrivo di un nuovo sponsor tecnico pronto a ricoprirlo d'oro. In attesa di allora Verratti scenderà in campo con scarpini nera, proprio come fece Ibrahimovic prima di rinnovare nuovamente con la Nike.

D.G.