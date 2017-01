Calciomercato Inter, l'agente di Melo in Italia: la situazione

02/01/2017 23:36

CALCIOMERCATO INTER MELO PALMEIRAS / Il ritorno in patria di Felipe Melo è sempre più vicino, il Palmeiras lo attende a braccia aperte. Ed i prossimi giorni saranno decisivi per giungere alla definitiva fumata bianca: come riferisce 'Estadao Esportes', il procuratore del brasiliano, José Rodri, è sbarcato quest'oggi a Milano per negoziare l'addio all'Inter del suo assistito.

Come vi abbiamo svelato, Felipe Melo rescinderà il contratto con l'Inter e riceverà una buonuscita: il tutto avverrà entro il 3 o il 4 gennaio. Tempistiche che vengono confermate anche dal portale brasiliano che sottolinea come l'agente vorrebbe raggiungere l'accordo coi nerazzurri per il via libera nella giornata di mercoledì, dopodiche - come appreso dalla nostra redazione - volerà in Brasile per ufficializzare l'approdo ai 'Verdao' coi quali c'è già l'intesa economica.

D.G.