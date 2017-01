03/01/2017 05:32

ACCORDO MIKEL VALENCIA / Giungono conferme importanti in merito alla pista Valencia per Obi Mikel. Secondo il sito nigeriano 'owngoalnigeria.com', infatti, il centrocampista centrale avrebbe già raggiunto un accordo quadriennale con il club spagnolo. Stando alle informazioni del portale, il quasi ex giocatore del Chelsea avrebbe scelto la Liga, snobbando molti altri club, Inter e Milan compresi.

D.T.