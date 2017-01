Premier League, al piccolo Bradley il premio 'Goal of the Month'

02/01/2017 23:30

VIDEO BRADLEY SUNDERLAND - La storia di Bradley Lowery si arricchisce di una splendida pagina. Il bambino, colpito da una terribile malattia, che ha commosso il mondo del web, il 14 dicembre ha realizzato il suo sogno. Da tifosissimo del Sunderland è sceso in campo con i colori della sua squadra del cuore in occasione della sfida contro il Chelsea, battendo a fine match anche un rigore con il quale ha raccolto il boato di tutti i tifosi presenti.

Quel rigore - come si legge su 'BBC.com' - ha portato Bradley a vincere il premio gol del mese. Una gioia indescrivibile per il piccolo, come ha sottolineato la madre su Twitter.

M.S.