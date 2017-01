Calciomercato Lazio, Diaconale ci scherza su: "Keita? Lo vendiamo in Cina..."

02/01/2017 23:11

CALCIOMERCATO LAZIO KEITA DIACONALE / Quale è il futuro di Keita? Il Monaco non lo molla, il Milan continua a seguirlo nonostante l'agente smentisca in maniera netta. E la Lazio cosa risponde? "Magari lo vendiamo in Cina, così ci danno almeno 50 milioni di euro (ride, ndr)", ha dichiarato Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione biancoceleste, a 'Radio Incontro Olympia'. "Sto scherzando ovviamente - ha specificato proseguendo - vedremo come andrà a finire. La situazione dei rinnovi è in evoluzione, sono contratti delicati. La società, come sempre, si muoverà con accuratezza ma molto dipenderà dalle circostanze", ha concluso.

D.G.