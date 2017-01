Milan, Bacca anticipa il rientro: vuole tornare importante

02/01/2017 22:51

MILAN BACCA ALLENAMENTO / Carlos Bacca non ha alcuna intenzione di 'abdicare'. L'attaccante colombiano, entrato in concorrenza con Lapadula per una maglia da titolare, vuole continuare a essere importante per il Milan e per allontanare tutte le voci di calciomercato ha deciso di anticipare il rientro a Milano. Bacca è stato il primo a scendere in campo tra i sudamericani e come si vede dall'immagine postata sul proprio profilo Twitter è carico per l'inizio del nuovo anno.

M.S.