Calciomercato Milan, ESCLUSIVO: ultime e dettagli su Luiz Adriano

02/01/2017 22:27

MILAN LUIZ ADRIANO SPARTAK / A meno di clamorosi sviluppi simili a quelli registrati lo scorso anno per il suo trasferimento in Cina, l'avventura di Luiz Adriano al Milan giungerà al capolinea a cavallo tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. I lunghi colloqui in terra brasiliana hanno persuaso sia i rossoneri che il giocatore della bontà dell'ipotesi Spartak Mosca, pronta ad accogliere l'ex attaccante dello Shakhtar.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, l'ingaggio praticamente a costo zero del 28enne ha consentito allo stesso di strappare una clausola importante al sodalizio russo, che ha preparato un contratto di tre anni e mezzo con opzione obbligata per quattro anni o quattro anni e mezzo. Se tutto andrà bene, dunque, Luiz Adriano guadagnerà un anno di contratto in più rispetto all'attuale vincolo con i rossoneri, in scadenza a giugno 2020.