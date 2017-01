02/01/2017 22:37

CALCIOMERCATO BOLOGNA DIFESA / Nome nuovo per la difesa del Bologna. I rossoblu di Roberto Donadoni guardano in Portogallo per rafforzare il reparto arretrato. I 'Felsinei' - secondo quanto riportato da 'GazzaMercato' - sarebbero sulle tracce di Josuè Sa del Vitoria Guimaraes.

M.S.